محمد سامي يبحث مع القائم بأعمال السفارة الهندية بالقاهرة سبل التعاون بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 09:31 صباحاً - رئيس الجامعة: جامعة القاهرة تشهد زيادة في أعداد الطلاب الوافدين من جمهورية الهند الصديقة، خاصة في التخصصات الطبية، ويسرنا التعاون مع الجامعات الهندية بهدف تعزيز التبادل الأكاديمي، ودعم البحث العلمي المشترك، وإتاحة الفرص للطلاب والباحثين من كلا البلدين للاستفادة من الإمكانات التعليمية المتاحة.

د. محمد سامي عبد الصادق: مصر والهند تربطهما علاقات تاريخية قوية، ونتطلع إلى الشراكة مع الجامعات الهندية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بما يعزز من قدرات الطلاب والخريجين في مواجهة تحديات سوق العمل العالمي.

القائم بأعمال سفارة الهند بالقاهرة تشيد بالمستوى الأكاديمي المتميز لجامعة القاهرة، وتؤكد على أهمية التعاون العلمي مع الجامعات الهندية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطب، والهندسة، لما له من أثر إيجابي على مستقبل التعليم والبحث العلمي في كلا البلدين.

سي سوشما القائم بأعمال سفارة الهند بالقاهرة: تابعنا باهتمام محاور استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، ونتطلع إلى التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات الهندية للاستفادة من الخبرات الأكاديمية بكليات الجامعة ومعاهدها.

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السيدة سي سوشما القائم بأعمال سفارة الهند بمصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات بدولة الهند في المجالات البحثية والأكاديمية، بحضور الدكتورة هايدي بيومي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وتناول اللقاء، تعزيز سبل التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات بدولة الهند، في مجال التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي، والإعلام، واللغة العربية، والإقتصاد، والمشروعات البحثية المشتركة، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب سواء في مرحلة المرحلة الجامعية الأولي أو الدراسات العليا ( ماجستير ودكتوراه).

ورحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بالسيدة سي سوشما داخل جامعة القاهرة، مشيرًا إلى الزيادة في أعداد الطلاب الوافدين بالجامعة من جمهورية الهند الصديقة، خاصة في التخصصات الطبية، ومؤكدًا على تطلعه التعاون مع الجامعات الهندية بهدف تعزيز التبادل الأكاديمي، ودعم البحث العلمي المشترك، وإتاحة الفرص للطلاب والباحثين من كلا البلدين للاستفادة من الإمكانات التعليمية المتاحة.

ومن جابنها، أعربت السيدة سي سوشما القائم بأعمال سفارة الهند بالقاهرة عن رغبتها في فتح آفاق التعاون بين جامعة القاهرة وعدد من الجامعات الهندية، متطلعة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين من الهند للدراسة داخل جامعة القاهرة، وموجهًة الدعوة للدكتور محمد سامي لزيارة دولة الهند للإطلاع علي الحركة التعليمية بداخلها.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الهدايا التذكارية والمطبوعات بين الطرفين، والتقاط بعض الصور.