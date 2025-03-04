نائب وزير الخارجية يستقبل مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 08:25 صباحاً - استقبل السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفير/ستيفانو سانينو، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق، يوم ٣ مارس بالقاهرة، وذلك بمشاركة السفير/ ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة الشئون السودان وجنوب السودان.
أشار نائب وزير الخارجية إلى التطور الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مؤكدا على أهمية العمل بشكل مشترك لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، ومشيدًا بالدور الذي تلعبه المفوضية الأوروبية في دعم جهود التنمية والاستقرار في المنطقة.
شهدت المباحثات تبادلا للرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية الملحة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث شدد نائب الوزير على ضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة. كما استعرض السفير/ أبو بكر محمود، آخر المستجدات فيما يتعلق بالجهود المصرية الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
تناول الجانبان آخر تطورات الأوضاع على الساحة السودانية، حيث أكد نائب الوزير دعم مصر الكامل للسودان الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه الحديث، مشددا على ثوابت الموقف المصري إزاء المحافظة على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وصلابة مؤسساته الوطنية.