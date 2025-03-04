نائب وزير الخارجية يستقبل مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 08:25 صباحاً - استقبل السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفير/ستيفانو سانينو، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق، يوم ٣ مارس بالقاهرة، وذلك بمشاركة السفير/ ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة الشئون السودان وجنوب السودان.

أشار نائب وزير الخارجية إلى التطور الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مؤكدا على أهمية العمل بشكل مشترك لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، ومشيدًا بالدور الذي تلعبه المفوضية الأوروبية في دعم جهود التنمية والاستقرار في المنطقة.

شهدت المباحثات تبادلا للرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية الملحة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث شدد نائب الوزير على ضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة. كما استعرض السفير/ أبو بكر محمود، آخر المستجدات فيما يتعلق بالجهود المصرية الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

تناول الجانبان آخر تطورات الأوضاع على الساحة السودانية، حيث أكد نائب الوزير دعم مصر الكامل للسودان الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه الحديث، مشددا على ثوابت الموقف المصري إزاء المحافظة على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وصلابة مؤسساته الوطنية.