السفير المصرى فى برن يقيم إحتفالية للإعلان عن تأسيس غرفة للتجارة بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 08:25 صباحاً - في إطار الأولوية التي توليها الدولة المصرية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم ولجذب الاستثمارات وفتح أسواق للصادرات المصرية بالخارج، والجهود التي تبذلها السفارات المصرية لدى الدول المعتمدين لديها في هذا الصدد، أقام السفير/ محمد نجم، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد السويسري إحتفالية للإعلان عن تأسيس غرفة للتجارة بين مصر وسويسرا Egyptian-Swiss Business Circle (ESBC) على غرار الغرفة السويسرية-المصرية بالقاهرة، والتي شارك فيها كضيف شرف نائب وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السفير "Ivo Germann"، ومسئولين بوزارة الخارجية السويسرية، وبحضور السيد/ أحمد مغاوري الوزير المفوض التجاري بجنيف وعضو مجلس إدارة الغرفة بصفته، والأمير "محمد علي" (نجل ملك مصر الأسبق "أحمد فؤاد") العضو الشرفي بمجلس إدارة الغرفة، والسيدة/ Kareen Weick رئيسة مجلس إدارة الغرفة "ESBC"، وما يقرب من ٣٠ رجل أعمل مصري وسويسري.
أكد السفير "نجم" خلال الاحتفالية على أهمية هذه الغرفة في تحقيق التكامل المطلوب مع قرب انعقاد الجولة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، موضحاً أن القطاع الخاص لا طالما كان قاطرة النمو في أي دولة، ومؤكداً على أهمية مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص بأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين مع وجود مساحة من التعاون الاقتصادي بينهما بالرغم من الاختلافات الجغرافية والمناخية والهيكلية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تعد الشريك التجاري الأول لسويسرا في أفريقيا وأكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة. كما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي ١،٢٦ مليار فرنك سويسري وفقاً لتقديرات عام ٢٠٢٣. وتعد سويسرا سابع أكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث يقدر إجمالي حجم الاستثمارات السويسرية المباشرة في مصر بنحو ١.٢ مليار دولار وفقاً لتقديرات عام ٢٠٢٣، ويتواجد في مصر ما يقرب من ١٠٠ شركة سويسرية يخلقون أكثر من ٢٥ ألف فرصة عمل، تتركز في مجالات الطاقة والأدوية والصناعات الغذائية.