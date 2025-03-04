السفير المصرى فى برن يقيم إحتفالية للإعلان عن تأسيس غرفة للتجارة بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 08:25 صباحاً - في إطار الأولوية التي توليها الدولة المصرية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم ولجذب الاستثمارات وفتح أسواق للصادرات المصرية بالخارج، والجهود التي تبذلها السفارات المصرية لدى الدول المعتمدين لديها في هذا الصدد، أقام السفير/ محمد نجم، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد السويسري إحتفالية للإعلان عن تأسيس غرفة للتجارة بين مصر وسويسرا Egyptian-Swiss Business Circle (ESBC) على غرار الغرفة السويسرية-المصرية بالقاهرة، والتي شارك فيها كضيف شرف نائب وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السفير "Ivo Germann"، ومسئولين بوزارة الخارجية السويسرية، وبحضور السيد/ أحمد مغاوري الوزير المفوض التجاري بجنيف وعضو مجلس إدارة الغرفة بصفته، والأمير "محمد علي" (نجل ملك مصر الأسبق "أحمد فؤاد") العضو الشرفي بمجلس إدارة الغرفة، والسيدة/ Kareen Weick رئيسة مجلس إدارة الغرفة "ESBC"، وما يقرب من ٣٠ رجل أعمل مصري وسويسري.

أكد السفير "نجم" خلال الاحتفالية على أهمية هذه الغرفة في تحقيق التكامل المطلوب مع قرب انعقاد الجولة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، موضحاً أن القطاع الخاص لا طالما كان قاطرة النمو في أي دولة، ومؤكداً على أهمية مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص بأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين مع وجود مساحة من التعاون الاقتصادي بينهما بالرغم من الاختلافات الجغرافية والمناخية والهيكلية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تعد الشريك التجاري الأول لسويسرا في أفريقيا وأكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة. كما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي ١،٢٦ مليار فرنك سويسري وفقاً لتقديرات عام ٢٠٢٣. وتعد سويسرا سابع أكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث يقدر إجمالي حجم الاستثمارات السويسرية المباشرة في مصر بنحو ١.٢ مليار دولار وفقاً لتقديرات عام ٢٠٢٣، ويتواجد في مصر ما يقرب من ١٠٠ شركة سويسرية يخلقون أكثر من ٢٥ ألف فرصة عمل، تتركز في مجالات الطاقة والأدوية والصناعات الغذائية.