فهد البطل الحلقة الثالثة.. والد فهد يمنعه من قتل توفيق التمساح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 10:37 مساءً - بدأت الحلقة الـ 3 من مسلسل فهد البطل من خلال محاولة أحمد العوضى " فهد " الذهاب لقتل توفيق التمساح " محمود البزاوي " ولكن والده لحق به في الوقت المناسب ومنعه من ذلك بعدما أخبره بأنه على علم بما يخطط له وأنهم انتقلوا لـ شق التعبان بسبب ذلك ولكنه لن يجعله يذهب مطلقاً ولو على جثته للتفريط في حياته.

تشهد الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل والتي تعرض اليوم الإثنين، بدء فهد (أحمد العوضى) حياة جديدة في سوق الرخام بمنطقة شق التعبان، بعد خروجه من السجن حيث قضى 3 سنوات بسبب قتله صاحب معرض أدوات صحية حاول التعدى على شقيقته راوية (كارولين عزمى)، وتعرف على ريكو (عصام السقا) في السجن وهو الذى وفر له عملاً في الرخام.

مسلسل فهد البطل الحلقة 3

مسلسل فهد البطل الحلقة الثالثة تكشف أيضًا عن رد فعل فهد بعد رؤية توفيق التمساح في معرضه بشق التعبان، وهو الشخص الذى حرض عمه غلاب (أحمد عبد العزيز) على قتل والده حماد قبل 28 سنة، حيث شاهده يوزع لحمة على الفقراء، ليسأل عنه ويعرف اسمه.

كانت الحلقة انتهت عند تذكر العوضى مشهد قتل أبيه، ومساهمته في ذلك، ليقرر الذهاب له وهو ما يجعل الجمهور ينتظر انتقامه منه، فهل سينتقم منه على الفور أم سينظر ويحصل على حقه بطريقة أفضل بدلاً من أن يتهور ويقتله ليعود بعدها إلى السجن مرة أخرى، وفى نفس الوقت ينتظر فهد، محسن منصور للحصول على حقه من فهد الذى قتل شقيقه.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، وويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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