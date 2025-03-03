شبكة تلفزيون الحياة ترند رقم 1 على موقع «إكس» بعد إذاعتها الحلقة الثالثة من برنامج «أجمل ناس»

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 10:37 مساءً -

تصدرت شبكة تلفزيون الحياة ترند رقم 1 على موقع «إكس» «تويتر» سابقا، بعد إذاعتها الحلقة الثالثة من برنامج «أجمل ناس» للإعلامي الدكتور عمرو اللليثي، والذي ينقسم إلى فقرتين، الأولى هي «أبطال رمضان» في كل محافظات الجمهورية ويتم عمل مسابقة معهم يحصل الفائز فيها على جوائز مالية، والفقرة الثانية تُسمى بفقرة «جبر الخواطر».

في الحلقة الثالثة، التقى «الليثي»، مع عدد من «السائقين» منهم هشام عيسى قائد أتوبيس في جراج المنيب، وتحدث معهم حول جدول عملهم بالتفصيل، وبعد ذلك أجرى مسابقة معهم ومع ركاب الأتوبيس حصل فيها الفائزين على مبلغ مالي قيمته 2000 جنيه لكل فائز.

في الفقرة الثانية من البرنامج، التقى الدكتور عمرو الليثي أثناء ذهابه إلى محافظة كفر الشيخ، بائع مناديل ويُدعى عبدالرزاق مرزوق والذي يبلغ من العمر 75 عاما، وتحدث معه عن مكسبه اليومي من «بيع المناديل» وأهداه بعدها 7 آلاف جنيه.

ينقسم برنامج «أجمل ناس» إلى فقرتين، الأولى هم «أبطال رمضان» في كل محافظات الجمهورية ويتم عمل مسابقة معهم يحصل الفائز فيها على جوائز مالية، والفقرة الثانية تُسمى بفقرة «جبر الخواطر».

يذاع برنامج «أجمل ناس» يوميا خلال شهر رمضان في الساعة 6:30 بعد الإفطار والإعادة 4:45 قبل أذان الفجر على شاشة قناة الحياة.

كما تذيع شبكة تليفزيون الحياة خلال شهر رمضان باقة متنوعة من المسلسلات بجانب بثها صلاة التراويح منها فهد البطل بطولة الفنان أحمد العوضي وحكيم باشا بطولة الفنان مصطفى شعبان وأثينا.

يُذكر أن شبكة تليفزيون الحياة، تحرص دائماً على التنوع في المحتوى الإعلامي الذي تقدمه لجمهورها في كل مكان، وتعزيز قوى مصر الناعمة.

وتُقدم القناة وجبة متنوعة من البرامج المختلفة لتلبية احتياجات المشاهد سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وفق معالجة موضوعية دقيقة