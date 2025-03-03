عبد الرحمن محمد ينقذ النص من تهمة السرقة والسجن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 10:37 مساءً - شهدت الحلقة 3 من مسلسل النص بطولة النجم أحمد أمين، والذى يُعرض على شاشة قناة on، من إخراج حسام على، وإنتاج أروما استديوز، أحداثا مختلفة، حيث بدأت الحلقة بتفتيش الشاويش عبد العزيز النص بعدما أبلغ صاحب محل الأقمشة عنه أنه قام بنشله، وعندما شاهد زقزوق - عبد الرحمن محمد سرعان ما أنقذ النص وأخذ المحفظة حتى لا يتم القبض على النص، وبعدما ذهبوا قال زقزوق للنص أنا اللي أنقذتك ونشلت المحفظة خوفا عليك من تهمة السرقة ليرد النص "أهلا بيك" .

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

أبطال مسلسل النص

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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