تعرف على كلمات أغنية تتر مسلسل أحمد أمين النص

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 09:32 مساءً - لاقت أغنية تتر مسلسل النص، نجاح كبير لا يقل عن نجاح المسلسل، وهو الأغنية التي غناها هاني الدقاق وهي من كلمات جورج عزمي وألحان إيهاب عبد الواحد وتقول كلماتها

بين الزقاق والعطفة

صــعاليك على حرافيش..

عيشتنا في أصلها حرفة

وآخر النهار معييش..

حرافيش قلوبنا حرة

مناكلش م التهويش..

القدرة لصاحب القدرة..

والبركة في الحرافيش..

نباهة وفهلوة

يغزلوا م الهوا م الهوا..

بكرة بسكر سنترافيش..

هيجيبوك ويودوك ويلفلفوك..

هيزمروك ويطبلوك ويرقصوك ..

عاشت مصر .. عاش الحرافيش..

جدعان جدعان مش نص ونص..

عاشت مصر .. عاش الحرافيش..

ساعة الجد نأدي ونص..

حرافيش أيوا لكن جدعان

والمتغطى بينا في آمان..

ويوم ما يجي المعتدي..

يهفه عقله ويعتدي..

ومصر تنادي تقول يا ولادي..

تلقى الواحد منا بألف..

نكسر شوكته ورغم الأنف..

حوالين نفسه كده هيلف..

ويشوف منا الوش التاني..

هيولول ويقول آه ياني..

ويشوف شغل الحلمنتيشي..

يرجع بلده يروح ميجيشي..

مسلسل النص بطولة النجم أحمد أمين، والذى يعرض على شاشة قناة on، من إخراج حسام على وإنتاج أروما استديوز، ويجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

أبطال مسلسل النص

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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