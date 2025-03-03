وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنظيره الأردني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 09:31 مساءً - اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الاثنين ٣ مارس مع السيد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

شهد اللقاء التشاور حول الترتيبات الجارية للقمة العربية الطارئة المقرر انعقادها في الرابع من مارس بالقاهرة، حيث تم التأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لضمان تنفيذ كافة مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك كخطوة أولى نحو وضع مسار سياسي واضح يستهدف التوصل الى حل جذري ونهائي للقضية الفلسطينية، من خلال مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.