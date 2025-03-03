الداخلية تكشف حقيقة فيديو تضرر ضابط شرطة من قياداته

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 06:32 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم نشره بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد ضباط الشرطة يتضرر من قيادته بزعم التعرض للتعسف بالعمل.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله خلال عام 2014 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة آنذاك.. وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة والزعم بكونها حديثة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها فى أوساط الرأى العام.