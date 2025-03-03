مواعيد أذان المغرب اليوم الاثنين بالمحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 05:27 مساءً - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم «صوت الأمة» موعد أذان المغرب، اليوم الإثنين 3-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع ثالث أيام رمضان .

موعد أذان المغرب فى محافظات مصر

- موعد أذان المغرب بالقاهرة 5:55 م

- موعد أذان المغرب بالإسكندرية 6:0 م

- موعد أذان المغرب بطنطا 5:56 م

- موعد أذان المغرب بالمنصورة 5:54 م

- موعد أذان المغرب بالزقازيق 5:54 م

- موعد أذان المغرب بأسيوط 5:57 م

- موعد أذان المغرب بسوهاج 5:56 م

- موعد أذان المغرب ببنى سويف 5:57 م

- موعد أذان المغرب بالمنيا 5:59 م

- موعد أذان المغرب بقنا 5:52 م

- موعد أذان المغرب بأسوان 5:52 م

- موعد أذان المغرب بمطروح 6:11 م

- موعد أذان المغرب بالغردقة 5:47 م

- موعد أذان المغرب بالخارجة 6:2 م

- موعد أذان المغرب بالإسماعيلية 5:51 م

- موعد أذان المغرب بدمياط 5:52 م

- موعد أذان المغرب بالسلوم 6:19 م

- موعد أذان المغرب بنويبع 5:42 م

- موعد أذان المغرب فى حلايب 5:38 م

- موعد أذان المغرب بشرم الشيخ 5:45 م

- موعد أذان المغرب بالفيوم 5:58 م

- موعد أذان المغرب ب 6 أكتوبر 5:57 م

- موعد أذان المغرب بكفر الشيخ 5:56 م

- موعد أذان المغرب فى الحامول 5:55 م

- موعد أذا المغرب فى بلطيم 5:55 م