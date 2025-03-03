مصرع عنصر إجرامي وإصابة اثنين عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 05:27 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة قيام بؤرة إجرامية تضم عدد 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة- سبق إتهامهم والحكم عليهم فى عدد من الجنايات أبرزها: «مخدرات، سرقة بالإكراه، خطف أنثى، سلاح نارى، ضرب»، بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للإتجار بها متخذين من دائرة مركز شرطة إيتاي البارود مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل عن مصرع أحدهم وإصابة إثنين وضبط الأخرين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة، 65 كيلو جرام حشيش، 8 كيلو حشيش خام معد للتصنيع، 2 كيلو جرام هيروين، كمية لمخدر الشابو - 16 قطعة سلاح نارى متنوعة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – 3 قارب صيد لترويج ونقل المواد المخدرة.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (10 ملايين جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.