المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 04:29 مساءً - مجلس الشيوخ يحيل تقرير لجنة الطاقة إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات وذلك بعد ضبطه وإضافة ما دار حوله من مناقشات

حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأثنين الموافق ٣ مارس.

وذلك لمناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من السيد النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استغلال وادي السيليكون المصري"

والطلب الثاني المُقدم من السيدة النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء "

والطلب الثالث المُقدم من السيد النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي"

وافق المجلس وقرر إحالة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر .. امكانيات الطاقة الحرارية الأرضية"، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات وذلك بعد ضبطه وإضافة ما دار حوله من مناقشات

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها

وأوضح وزير الكهرباء، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة، ويتم الاستعداد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة

ووافق المجلس على إحالة طلبات المناقشة العامة وتعقيب السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لبحثهما وإعداد تقرير عنهما