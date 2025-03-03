الإرهاب يُجبر المجلس الإسلامي في الكونغو على تعليق صلاة التراويح في شرق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 03:31 مساءً - مرصد الأزهر: الحركات المتمردة والمليشيات المسلحة تتساوى في التوجهات والأهداف مع التنظيمات الإرهابية

المحصلة في جميع أشكال الإرهاب واحدة: د-ماء تراق، وأوطان تعاني، ومجتمعات تتعرض للانهيار

على جميع الأطراف الفاعلة في القارة الإفريقية تحمل مسؤولياتها في سبيل وقف نز-يف الد-ماء وتحقيق الأمن في الكونغو

قرر المجلس الأعلى للمسلمين في الكونغو الديمقراطية تعليق صلاة التراويح في المدن الشرقية التي تسيطر عليها حركة إم 23 المتمردة. وقال رئيس فرع المجلس الإسلامي في بوكافو، الشيخ ياسين كابونجو، إن الشيوخ أفتوا بعدم إقامة شعيرة صلاة التراويح في المساجد، إذ لا تسمح الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد بخروج المواطنين في الليل أو تجمعهم في المساجد لأداء صلاة التراويح.

وشدد المجلس على ضرورة أن يجمع المسلمون الذين يقيمون بالقرب من المساجد بين صلاتي المغرب والعشاء، ومن ثم العودة إلى منازلهم قبل حلول الظلام. كما دعا المجلس المسلمين الذين يسكنون بعيدًا عن المساجد إلى البقاء في أماكنهم وأداء الصلاة فيها، حفاظًا على أرواحهم من أي مخاطر.

تحديات المسلمين في جمهورية الكونغو

يتزامن شهر رمضان هذا العام مع الاضطرابات الأمنية وارتفاع وتيرة العنف الذي تشهده منطقة شرق الكونغو الديمقراطية منذ عدة أسابيع. ومع حلول شهر رمضان، تفاقمت معاناة المسلمين، ولم يعد بإمكانهم أداء شعائرهم الدينية. فقد كان شهر الصيام يمثل لهم فرصة للتواصل الاجتماعي، ونشر السلام والمحبة والقيم النبيلة بين الناس، بالإضافة إلى كونه مناسبة للتعاون والترابط، والاجتماع على العبادة والتعليم.

توزيع المسلمين في البلاد من حيث الكثافة السكانية

ويُعتبر المسلمون في جمهورية الكونغو الديمقراطية من الأقليات السكانية، حيث يبلغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة، وهو ما يعادل 15% من إجمالي عدد السكان الذي يقدر بنحو 77 مليون نسمة. يتركز معظم المسلمون في العاصمة كينشاسا وبعض المدن الشرقية مثل غوما وبوكافو وماسيس وماكاتو كاساي. ويعاني المسلمون، مثل بقية سكان الكونغو، من هجمات المتمردين في شرق البلاد.

بدوره، يدين مرصد الأزهر لمكافحة التطرف كافة أشكال العـ_نف والإرهاب التي تحدث في جمهورية الكونغو الديمقراطية على يد جماعات متمردة ومليشيات مسلحة تتبنى نهج العـ_نف والإرهاب.

ويؤكد المرصد أنه لا يوجد تباين بين الإرهاب الذي يتنكر تحت ستار الدين ويستخدم شعارات تخفي أجندات أخرى، وبين الإرهاب الذي يتذرع بالتمرد على الأنظمة الحاكمة ويعتمد على فرض السيطرة والنفوذ بواسطة القوة، وكذلك الإرهاب الذي يستمد قوته من مشاعر الكرا_هية والعنـ_صرية والتمـ_ييز، فالمحصلة في جميع هذه الأشكال هي واحدة: د_ماء تراق، وأوطان تعاني، ومجتمعات تتعرض للانهيار. لذا يدعو المرصد جميع الأطراف الفاعلة في القارة الإفريقية إلى تحمل مسؤولياتها في سبيل وقف نز_يف الد_ماء وتحقيق الأمن والاستقرار، خاصةً ونحن في شهر الخير والسلام والرحمة.