الرئيس العراقي يغادر بغداد متوجها إلى القاهرة للمشاركة في القمة الطارئة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 01:29 مساءً - أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، غادر بغداد متوجها إلى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة.

وتنطلق القمة العربية الطارئة المقررة في القاهرة غدا الثلاثاء، والتي تدور حول مستقبل قطاع غزة، والتي دعت إليها الدولة المصرية، في إطار تعزيز الصمود الإقليمي في مواجهة الدعوات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، والتي تصاعدت مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة إعمار القطاع، بعد تهجير سكانه.

وتقود مصر جهودا دبلوماسية تتسم بالمرونة والحكمة والحسم أيضاً،من اجل منع مخطط التهجير واعادة اعمار غزة ، فقد جاء موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاطعاً لدحض مخطط التهجير بعدما أعلن أن تهجير وترحيل الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه وأن حل أزمة الفلسطينيين ليس بإخراجهم من مكانهم بل يكمن في حل الدولتين وإقامة دولة لهم.