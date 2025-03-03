أمن أسوان يضبط قضيتين جلب مخدرات وينفذ 610 حكم قضائى متنوع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان ودمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

فى مديرية أمن أسوان، ضبط عدد (2) قضية جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش) بحوزة (3 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ عدد (610) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط، ضبط عدد (3) قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 5 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (3 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين "لهم معلومات جنائية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.