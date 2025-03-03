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ضبط 525 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركياً فى الوادى الجديد وأسيوط

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ضبط 525 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركياً فى الوادى الجديد وأسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 01:29 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

 

ضبط 3 سائقين لأحدهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الداخلة بالوادى الجديد، وبحوزتهم 95 ألف و300 علبة سجائر مختلفة الأنواع، وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما سيارتين نقل بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، وبحوزتهما أكثر من 430 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع.

 

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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