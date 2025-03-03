ضبط 4 سيدات بالسويس لمحاولتهن جلب مخدرات بحوزتهم 11 كيلو هيدرو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 12:32 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلبها وترويجها، تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن النافذ من ضبط 4 سيدات لأحداهن معلومات جنائية، حال عبورهن نفق الشهيد أحمد حمدى بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهن كمية من المواد المخدرة المتنوعة شملت 11 كيلو جرام هيدرو، و4.5 كيلو جرام حشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بما يقارب مليون جنيه تقريباً، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.