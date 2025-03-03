مجلس الوزراء: مصر والاتحاد الأوروبي حريصان على تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 12:32 مساءً - قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الذي دار أمس بين رئيس الوزراء ومفوضية الاتحاد الأوروبي يأتي في إطار متابعة جهود تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم توقيعها في مارس 2024، لافتًا إلى أن مصر والاتحاد الاوروبي حريصان على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الحمصاني، فى تصريحات لفضائية "اكسترا نيوز"، أن مجالات التعاون متعددة مع الاتحاد الأوروبي، وتشمل المجالات الاقتصادية والسياسية، وهناك تعاون كبير في قطاعات اقتصادية هامة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، ومجال التعليم والمعرفة، وأيضًا العديد من المجالات التنموية التي تتعاون فيها مصر مع الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الزيارة التى تمت أمس تأتي كأول زيارة للمسؤولة الأوروبية عقب استحداث هذا المنصب في إطار المفوضية الأوروبية كمسؤولة عن العلاقات مع المتوسط، وهذا يعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي دول المتوسط، خاصة مصر.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، تشهد مجال واسع جدًا للتعاون، وسبق توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر وعدد من الدول الأوروبية والشركات الأوروبية الكبرى العاملة بهذا المجال، وهذه الشراكات مبنية على احتياجات السوق الأوروبي للهيدروجين الأخضر، مما يمنح مصر فرصة كبيرة لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وتصديرها لدول الاتحاد الأوروبي.