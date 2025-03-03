ضبط 3 عناصر إجرامية فى الإسكندرية ومطروح بحوزتهم مخدرات بقيمة مالية 24 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 12:32 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بمديريتى أمن الإسكندرية، ومطروح، جهودها لمكافحة جرائم جلب والإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

فى مديرية أمن الإسكندرية، ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزتهما 257 كيلو جرام لمخدر الحشيش، بندقية آلية، بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وفى مديرية أمن مطروح، ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته 35 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 24 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.