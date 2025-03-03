جامعة حلوان تنظم كرنفال المحافظات لتعزيز الهوية الوطنية والأنشطة الطلابية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 11:25 صباحاً - في إطار حرص جامعة حلوان على دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز الانتماء الوطني، نظّمت الجامعة كرنفال المحافظات، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور بلال عبد العزيز بدوى مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة، بمشاركة واسعة من طلاب مختلف الكليات، بهدف إبراز التنوع الثقافي والحضاري للمحافظات المصرية.

يهدف الكرنفال إلى تسليط الضوء على التراث المصري الأصيل، حيث قدم الطلاب عروضًا فنية وفلكلورية تمثل العادات والتقاليد المميزة لكل محافظة، مما ساهم في خلق أجواء احتفالية تعكس ثراء الثقافة المصرية.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار اهتمام جامعة حلوان بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تهتم بالجوانب الثقافية والفنية إلى جانب الأكاديمية، حيث تسعى الجامعة دائمًا إلى دعم الأنشطة التي تنمي قدرات الطلاب وتصقل مهاراتهم، مما يعزز روح التعاون والتواصل بينهم.

ويأتي هذا الكرنفال في إطار اليوبيل الذهبي لجامعة حلوان ٥٠ عاماً منارة مجتمعية ، ٥٠ عاماً من العلوم والفنون والتكنولوجيا.

وعقد تحت إشراف اللواء محمد ابو شقة أمين عام الجامعة ، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ طارق اسماعيل حسين مدير ادارة الجوالة والخدمة العامة.

بمشاركة الطلاب يوسف أحمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، و إيمان أشرف نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وأحمد ضياء الدين أمين لجنة الجوالة والخدمة العامة وقائد المهرجان، ومحمد إبراهيم أمين مساعد لجنة الجوالة و الخدمة العامة ومساعد قائد المهرجان