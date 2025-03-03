وزير الخارجية والهجرة يلتقى الدكتور خالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير عام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 09:31 صباحاً - استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق والمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو وبحضور الوزير المفوض وائل عبد الوهاب مدير حملة الترشيح، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يجريها وزير الخارجية لمتابعة ملف الترشيح المصري.

وقد تم استعراض خلال اللقاء تطورات حملة الترشح والدعم الأفريقي والعربي الذى يحظى به المرشح المصرى، بالإضافة إلى التأييد العلني للعديد من الدول، كما تناول اللقاء خطة التحرك المستقبلية لحملة الترشيح والرؤية الانتخابية المزمع تقديمها لمنظمة اليونسكو الشهر الجاري، تمهيداً للانتخابات التي سوف تجرى في شهر أكتوبر ٢٠٢٥.

وأكد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء ان وزارة الخارجية ستواصل حشد الدعم الاقليمى والدولى للمرشح المصرى خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على أحقية مصر فى الحصول على هذا المنصب الدولي الرفيع اخذا فى الاعتبار دورها الريادي التاريخي على الأصعدة التعليمية والثقافية والعلمية، فضلاً عن مكانتها الإقليمية والدولية.