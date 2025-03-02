وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 مارس 2025 09:31 مساءً - د.منال عوض : تنفيذ 473 " طاولة " للباعة الجائلين بدلاً من " الفرشة " وطلاء واجهات العقارات ومراعاة معايير السلامة والأمان وسهولة وصول المواطنين للمحال التجارية والبائعين

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن بدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة اليوم الأحد والتي تتضمن إخلاء شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلى ونقل الباعة الجائلين بهما إلى جراج العتبة بصورة مؤقتة لحين الإنتهاء من أعمال التطوير ، التي ستتم وفقاً للنموذج الذي تم اعتماده وعرضه على ممثلي الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية فى الاجتماعات التي استضافتها وزارة التنمية المحلية خلال الشهور الماضية بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " واستشاري البرنامج .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن النموذج الخاص بالتطوير سيقوم بتنفيذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع للجهاز المركزي للتعمير بالتعاون مع محافظة القاهرة وبرنامج " الهابيتات " وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى ، مشيرة إلى أن أعمال التطوير تأتى فى إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على منطقة العتبة بحي الموسكي وكذا الباعة وأصحاب المحلات في الشوارع التي تشملها المرحلة الأولى للتطوير.

وأوضحت د.منال عوض أن أعمال التطوير تتضمن تنفيذ حوالى ٤٧٣ (طاولة ) للباعة الجائلين بدلاً من (الفرشة ) التى كان يستخدمها الباعة الجائلين لعرض مختلف منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال التجارية في سهولة وصول المواطنين إلى المحال المجاورة للباعة الجائلين بما يحقق معيشة كريمة للجميع والانطلاق نحو مستوي عالي من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، لافتة إلى أن السيد محافظ القاهرة تفقد اليوم أعمال بدء التطوير مع عدد من قيادات المحافظة والجهات المعنية وهيئة النظافة والتجميل ومياه الشرب والصرف الصحى .

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن أعمال التطوير تضمنت رفع كفاءة المباني الموجودة في نطاق المرحلة الأولى من التطوير وطلاء واجهات عدد من العقارات التي تتميز بطراز معماري بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى وبما يتناسب مع طبيعتها لتناسب الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة والهوية البصرية للمناطق التجارية .

وأضافت د.منال عوض أنه سيتم خلال أعمال التطوير مراعاة كافة متطلبات ومعايير السلامة والأمان للحفاظ علي الأرواح والممتلكات وعمل منظومة للحماية المدنية والإطفاء بالإضافة لرفع كفاءة البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وعمل ممرات يسهل فيها السير والحركة للمواطنين المترددين على المنطقة بما يساهم في الحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين ، والباعة ، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة .