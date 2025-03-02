الزمالك يتمسك بضم محمد شريف في نهاية الموسم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 مارس 2025 10:28 صباحاً - يتمسك مسئولو نادى الزمالك بضم محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث قدم الزمالك عرضا ضخما من أجل الحصول على خدمات محمد شريف، لاسيما وأن لجنة التخطيط ترى أن اللاعب يمتلك إمكانيات عالية ستحقق استفادة كبيرة للفارس الأبيض في المرحلة المقبلة، وهو ما يدفعهم للتمسك بضمه في الصيف المقبل.

محمد شريف ينتهي تعاقده مع نادي الخليج السعودي بنهاية الموسم الجاري، ومازال مسئولي الزمالك يتواصلون مع محمد شريف من أجل حسم الصفقة مبكرًا، لاسيما وأن مصدر مطلع بالنادى الأبيض أكد أن عرض الزمالك وصل الي ما يقرب من مليون دولار، وينتظر حسم اللاعب قراره لحسم الصفقة.

ويرى مسئولي الزمالك أن العرض مغري للاعب، خاصة وانه سيكون ضامن المشاركة بصفة أساسية مع الفريق علي عكس عروض الأندية الأخرى، ومنها نادي بيراميدز الذي يتفاوض مع اللاعب، وكان مسئولو النادي الأهلي فتحوا خط مفاوضات مع محمد شريف من أجل عودته إلى القلعة الحمراء في الصيف المقبل، لقطع الطريق على الزمالك وبيراميدز في الحصول على خدمات اللاعب.