الحصاد الأسبوعي لبرامج التدريب التي تعقدها هيئة الدواء المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 مارس 2025 10:27 صباحاً - الدواء المصرية: انتهاء ورشة عمل حول التعريف بالمستندات المطلوبة لقبول الطلبات المرفوعة من قبل الشركات الخاصة بتقييم المتغيرات للمستحضرات البشرية

هيئة الدواء: انتهاء البرنامج التدريبي لرفع ﻗدرات اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟدواﺋﯾﺔ

هيئة الدواء: انتهاء البرنامج التدريبي الخاص بالتعريف بكيفية استخدام المنصة الإلكترونية (Medevice)

هيئة الدواء: انتهاء ورشة العمل حول دراسة مستحدثات الأيزو والكواشف المعملية والتشخيصية للمستلزمات الطبية

هيئة الدواء: ختام فعاليات اليوم العلمي لتبادل الخبرات في مجال أمراض الكلى

هيئة الدواء: انتهاء فاعليات الدورة الرابعة من دبلومة "المستحضرات التجميلية وريادة الأعمال"

هيئة الدواء: انتهاء ورشة عمل حول أساسيات الفصل الكروماتوجرافي والجودة التحليلية

في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الارتقاء بمستوى الموارد البشرية في القطاع الدوائي من خلال تقديم البرامج التدريبية المتميزة، والتي يصممها مركز التطوير المهني المستمر، وإيمانًا من الهيئة بدورها الحيوي في تقديم الدعم الفني والتواصل المباشر مع شركاء الصناعة، ودعم برامج التميز المؤسسي للعاملين بالهيئة، ورفع مستوى الوعي والتثقيف الدوائي من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.

وفي هذا السياق، تم الانتهاء من ورشة عمل حول التعريف بالمستندات المطلوبة لقبول الطلبات المرفوعة من قبل الشركات والخاصة بتقييم المتغيرات للمستحضرات البشرية بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية.

كذلك انتهاء البرنامج التدريبي الذي جاء ضمن فعاليات اليوم العلمي لرفع قدرات صيادلة المجتمع، برعاية شركة جلاكسوسميثكلاين، تحت عنوان: "رفع ﻗدرات اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟدواﺋﯾﺔ".

وانتهاء البرنامج التدريبي الخاص بالتعريف بكيفية استخدام المنصة الإلكترونية لتقديم ملفات التسجيل وملفات المتغيرات والسماح بتداول المستلزمات الطبية على المنصة الإلكترونية للمستلزمات الطبية (Medevice).

وانتهاء ورشة العمل التي جاءت تحت عنوان «دراسة مستحدثات الأيزو 13485 للمستلزمات الطبية والكواشف المعملية والتشخيصية للمستلزمات الطبية»، والذي نظمته الهيئة بالتعاون مع إحدى الشركات متعددة الجنسيات، بهدف تدريب العاملين بكلاً من الإدارتين المركزيتين للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية.

واختتام فعاليات اليوم العلمي لتنمية وتبادل الخبرات في مجال أمراض الكلى، الذي يأتي ضمن أعمال Triple Es Hub 2023-2024 “Experience Exchange at EDA”، بمشاركة مديريات ومستشفيات وزارة الصحة، الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والمؤسسة العلاجية، والمستشفيات الجامعية.

وانتهاء فعاليات الدورة الرابعة للدبلومة المقدمة من هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال مستحضرات التجميل، تحت عنوان "دبلومة المستحضرات التجميلية وريادة الأعمال".

وأخيرًا انتهاء ورشة عمل حول أساسيات الفصل الكروماتوجرافي والجودة التحليلية.

يأتي ذلك ضمن خطة هيئة الدواء المصرية الطموحة للعمل على الارتقاء بالمستوى المهني لكافة العاملين بالقطاعات الدوائية المختلفة، وإطلاعهم على المستجدات في جميع المجالات بما يساهم في بناء كوادر بشرية فاعلة وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي، ودعم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

علما بأن التدريبات منشورة على موقع هيئة الدواء المصرية، ويمكن التعرف عليها بالتفصيل من خلال الروابط التالية:

انتهاء ورشة عمل حول التعريف بالمستندات المطلوبة لقبول الطلبات المرفوعة من قبل الشركات الخاصة بتقييم المتغيرات للمستحضرات البشرية

https://tinyurl.com/23mm8qay

انتهاء البرنامج التدريبي لرفع ﻗدرات اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟدواﺋﯾﺔ

https://tinyurl.com/29sne3b4

انتهاء البرنامج التدريبي الخاص بالتعريف بكيفية استخدام المنصة الإلكترونية (Medevice)

https://tinyurl.com/28dymqac

انتهاء ورشة العمل حول دراسة مستحدثات الأيزو والكواشف المعملية والتشخيصية للمستلزمات الطبية

https://tinyurl.com/23dov579

ختام فعاليات اليوم العلمي لتبادل الخبرات في مجال أمراض الكلى

https://tinyurl.com/2cdebq3d

هيئة الدواء: انتهاء فاعليات الدورة الرابعة من دبلومة "المستحضرات التجميلية وريادة الأعمال "

https://tinyurl.com/23prpn4h

انتهاء ورشة عمل حول أساسيات الفصل الكروماتوجرافي والجودة التحليلية

https://tinyurl.com/2dpa4w9v