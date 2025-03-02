مباحثات موسعة لسفير مصر في المانيا في ولاية بافاريا لدعم الاستثمار والتعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 مارس 2025 08:29 صباحاً - في إطار جهود الدولة للتنمية الاقتصادية، أجرى السفير د. محمد البدري عدداً موسعاً من اللقاءات مع المسئولين في ولاية بافاريا الألمانية لدعم التعاون بين الولاية ومصر في مجالات الاستثمار والتعليم، والتعليم الفني واستقدام العمالة المصرية والهيدروجين الأخضر، فضلاً عن الدور المحوري للأزهر الشريف كمنارة للفكر الوسطي الصحيح في مواجهة الإرهاب والتطرف الديني.
شملت اللقاءات التي أجراها السفير البدري خلال زيارته لقاءً مع وزير الاقتصاد والتنمية المحلية والطاقة بولاية بافاريا Hubert Aiwanger، حيث أكد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون بينهما فيما يتعلق بمجال الهيدروجين الأخضر وتفعيل الاتفاق الذي تم إبرامه العام الماضي بين مصر وولاية بافاريا في هذا المجال، كما تم التأكيد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورحب د. البدري بتواجد العديد من الشركات البافارية في مصر وتطلعنا لزيادة أعداد تلك الشركات وتوسيع المجالات التي يعملون بها.
كما تضمنت الزيارة مقابلات مع عدد من الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار في مصر لجذب العمالة المصرية إلى ألمانيا، حيث أكد السفير البدري أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية أن تواجه العديد من التحديات الاقتصادية ونجحت في خلق مناخ جاذب للاستثمار من خلال وضع سياسات لاستقرار الأسواق المالية وترقية مستوى البنية التحتية وتوفير تسهيلات عديدة للمستثمرين الأجانب، مضيفاً أن سوق العمالة يتمتع بالعديد من المزايا للجانب الألماني بما في ذلك وجود العمالة المدربة في مختلف المجالات وكذا وجود قرابة نصف مليون مصري يتحدثون اللغة الألمانية.
وفي هذا الإطار قام السفير بزيارة مركز التدريب المهني البافاري في مدينة ميونخ لقيامه بالمساهمة في إقامة مركز تأهيل للعمالة المصرية وفقًا للمعايير الألمانية والذي تمت مناقشته خلال زيارة وزير التربية والتعليم لألمانيا في يناير الماضي.
في السياق ذاته، تضمنت الزيارة التي قام بها السفير المصري لولاية بافاريا لقاءات مع مختلف المسئولين في الولاية بما ذلك أعضاء البرلمان المحلي البافاري، حيث أكد سيادته استعداد مصر لتعميق الروابط بين الشعبين المصري والألماني، والاستجابة لطلب الجانب البافاري للتعاون المشترك لمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب استناداً للدور المحوري للأزهر الشريف كمنارة للفكر الإسلامي الوسطي.
وفي ختام الزيارة التقى د. البدري بنائب رئيس نادي Bayern Munich الألماني لدفع التعاون بين مصر والنادي، بما في ذلك تناول فكرة إقامة مدرسة للنادي في مصر للبحث عن المواهب المصري في مجال كرة القدم، وقد رحب المسئول بالفكرة ووعد بدراستها.