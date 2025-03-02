مباحثات موسعة لسفير مصر في المانيا في ولاية بافاريا لدعم الاستثمار والتعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 مارس 2025 08:29 صباحاً - في إطار جهود الدولة للتنمية الاقتصادية، أجرى السفير د. محمد البدري عدداً موسعاً من اللقاءات مع المسئولين في ولاية بافاريا الألمانية لدعم التعاون بين الولاية ومصر في مجالات الاستثمار والتعليم، والتعليم الفني واستقدام العمالة المصرية والهيدروجين الأخضر، فضلاً عن الدور المحوري للأزهر الشريف كمنارة للفكر الوسطي الصحيح في مواجهة الإرهاب والتطرف الديني.

شملت اللقاءات التي أجراها السفير البدري خلال زيارته لقاءً مع وزير الاقتصاد والتنمية المحلية والطاقة بولاية بافاريا Hubert Aiwanger، حيث أكد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون بينهما فيما يتعلق بمجال الهيدروجين الأخضر وتفعيل الاتفاق الذي تم إبرامه العام الماضي بين مصر وولاية بافاريا في هذا المجال، كما تم التأكيد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورحب د. البدري بتواجد العديد من الشركات البافارية في مصر وتطلعنا لزيادة أعداد تلك الشركات وتوسيع المجالات التي يعملون بها.

كما تضمنت الزيارة مقابلات مع عدد من الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار في مصر لجذب العمالة المصرية إلى ألمانيا، حيث أكد السفير البدري أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية أن تواجه العديد من التحديات الاقتصادية ونجحت في خلق مناخ جاذب للاستثمار من خلال وضع سياسات لاستقرار الأسواق المالية وترقية مستوى البنية التحتية وتوفير تسهيلات عديدة للمستثمرين الأجانب، مضيفاً أن سوق العمالة يتمتع بالعديد من المزايا للجانب الألماني بما في ذلك وجود العمالة المدربة في مختلف المجالات وكذا وجود قرابة نصف مليون مصري يتحدثون اللغة الألمانية.

وفي هذا الإطار قام السفير بزيارة مركز التدريب المهني البافاري في مدينة ميونخ لقيامه بالمساهمة في إقامة مركز تأهيل للعمالة المصرية وفقًا للمعايير الألمانية والذي تمت مناقشته خلال زيارة وزير التربية والتعليم لألمانيا في يناير الماضي.

في السياق ذاته، تضمنت الزيارة التي قام بها السفير المصري لولاية بافاريا لقاءات مع مختلف المسئولين في الولاية بما ذلك أعضاء البرلمان المحلي البافاري، حيث أكد سيادته استعداد مصر لتعميق الروابط بين الشعبين المصري والألماني، والاستجابة لطلب الجانب البافاري للتعاون المشترك لمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب استناداً للدور المحوري للأزهر الشريف كمنارة للفكر الإسلامي الوسطي.

وفي ختام الزيارة التقى د. البدري بنائب رئيس نادي Bayern Munich الألماني لدفع التعاون بين مصر والنادي، بما في ذلك تناول فكرة إقامة مدرسة للنادي في مصر للبحث عن المواهب المصري في مجال كرة القدم، وقد رحب المسئول بالفكرة ووعد بدراستها.