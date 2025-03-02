مركز القاهرة الدولي يعقد برنامجاً تدريبياً لبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية السودانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 مارس 2025 01:33 صباحاً -
عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام برنامج تدريبي حول "بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات" لعدد من الكوادر الدبلوماسية السودانية، وذلك خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ فبراير.
يأتي تنظيم البرنامج في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، حيث هدف إلى تعزيز قدرات الكوادر الدبلوماسية وصقل مهاراتهم في مجال بناء السلام وإعادة الإعمار في السودان، أخذاً في الاعتبار الريادة المصرية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في القارة الإفريقية والدعم المصري المتواصل لبناء قدرات كوادر الدول الإفريقية الشقيقة من خلال جهود مركز القاهرة الدولي في مجال التدريب.
تناول البرنامج المفاهيم والأدوات اللازمة لفهم الجوانب والأطر المختلفة المعنية بإعادة الإعمار وبناء السلام، ومنها سياسة الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، مع التركيز على عدد من احتياجات إعادة الإعمار التي تتسق مع السياق السوداني ومنها التعامل مع آثار النزوح، وصياغة آليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج، بجانب إمداد المتدربين بالأدوات اللازمة لتحليل النزاعات وسُبل تخطيط وتنفيذ جهود بناء السلام وإعادة الإعمار، بما يُسهم في دعم بناء دولة قادرة على الصمود ويعزز استدامة السلام.
في كلمته الافتتاحية، أكّد السفير/ سيف قنديل، مدير مركز القاهرة الدولي، على أن انعقاد هذه الدورة التدريبية يأتي في توقيت هام حيث يتزامن مع جهود الحكومة السودانية في الإعداد لعملية إعادة إعمار السودان، وعقب اجتماعات آلية التشاور السياسي بين وزارتيّ خارجية مصر والسودان، مضيفاً أن حرص المركز على تنظيم هذه الدورة يأتي استناداً لخبراته الممتدة ذات الصلة كونه الذراع التدريبي والبحثي لوزارة الخارجية المصرية.
كما شدد السفير/ ياسر سرور مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان على الأولوية التي توليها مصر لدعم السودان وهو ما تجسد بجلاء في المشاورات الهامة والمثمرة التي عُقدت بين وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني.
بدوره، أكّد السفير/ عماد عدوي، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، أن الدورة تأتي في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين البلدين الشقيقين والذي يعد "نموذجاً يحتذى به في تعزيز العلاقات الثنائية وبناء القدرات". في السياق ذاته، أشاد السفير السوداني بجهود مركز القاهرة الدولي والتزامه الراسخ بدعم جهود السلام والاستقرار.