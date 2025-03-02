الاوقاف تحدد عنوان خطبة الجمعه القادمة عن تعزيز الهوية ودورها فى صناعة الحضارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 مارس 2025 12:36 صباحاً - كشفت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة، التى توافق 7 مارس الجارى، وقالت إنها ستكون بعنوان: " تعزيز الهوية ودورها فى صناعة الحضارة"، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطبة هو: التوعية بضرورة تعزيز الهوية المصرية ودورها فى صناعة الحضارة .

وكانت قد أصدرت وزارة الأوقاف العدد الخامس من مجلة «وقاية»، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم بناء الإنسان، تحت قيادة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف. تأتي هذه الخطوة في سياق رؤية الوزارة المنسجمة مع توجهات الدولة المصرية نحو تنمية الإنسان فكريًّا وسلوكيًّا، ليكون أكثر وعيًا وإنتاجية، واسع الأفق، منتميًا لوطنه، ومسهمًا في تحقيق الخير للإنسانية.

في افتتاحية العدد، أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف أن شهر رمضان فرصة عظيمة لتعزيز القيم الإيمانية، وتوجيه السلوك نحو ترشيد الاستهلاك؛ تحقيقًا لمقاصد الصيام التي تشمل الجوانب الروحية، والتربوية، والأخلاقية، والاجتماعية، والاقتصادية. كما شدد على ضرورة أن يكون رمضان شهر عبادة، وتقوى، وعطاء للفقراء والمحتاجين، بعيدًا عن مظاهر الإسراف والتبذير.