أشرف بن شرقي يظهر أساسيًا فى تشكيل الأهلى أمام الطلائع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 09:32 مساءً - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالمغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق فى التشكيل الأساسى بمباراة طلائع الجيش المقبلة للاستفادة من انطلاقته المميزة مع المارد الأحمر.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وشارك أشرف بن شرقى كبديل فى مباراتى الزمالك وحرس الحدود منذ التعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية ونجح اللاعب فى تسجيل هدفين مؤثرين فى المباراتين ليخطف الانظار.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عدة مباريات خلال شهر رمضان 2025، فى بطولتى الدورى المصرى وكأس رابطة الأندية المصرية.

ويلعب الأهلي، خلال شهر رمضان الحالي 3 مباريات الأولى ستكون في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، أما الثانية والثالثة في بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة.

ويستهل الأهلي مبارياته، خلال هذا الشهر الكريم، يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس أمام طلائع الجيش، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وستكون المباراة الثانية للفارس الأحمر خلال هذا الشهر الكريم، يوم 18 مارس الجارى في تمام التاسعة مساءً، أمام إنبى ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية، والتى كان مقرراً لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الاهلى فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وستكون المباراة الثالثة للفارس الأحمر خلال هذا الشهر الكريم يوم 22 مارس الجارى أمام طلائع الجيش أيضًا، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.