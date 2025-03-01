أجواء روحانية.. "الحياة" تبث الصلوات والابتهالات من مسجد الإمام الحسين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 08:30 مساءً - في أجواء إيمانية وروحانية مميزة، بثت شبكة تليفزيون الحياة سلسلة من الابتهالات والصلوات، التي أداها نخبة من كبار القراء والمشايخ من مسجد الإمام الحسين، أحد أبرز المساجد التاريخية في مصر، وذو المكانة المميزة في قلوب المسلمين في مصر والعالم العربي والإسلامي.



وتحرص شبكة تليفزيون الحياة على بث هذه الأجواء الروحانية المميزة للمشاهدين في كل مكان، لتكون فرصة للجميع للاستمتاع بالصلوات والابتهالات التي تلامس القلب، وتزيد الإيمان، والأجواء الرمضانية العذبة.

كانت شبكة تليفزيون الحياة، قد تصدرت "تريند" موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقًا، عقب بث الصلوات والابتهالات من مسجد الإمام الحسين أمس، في أولى الليالي الرمضانية.

واستهلت شبكة تليفزيون الحياة، بثها من مسجد الإمام الحسين اليوم، عبر ابتهال مؤثر من أداء الشيخ عبداللطيف وهدان قبل صلاة المغرب، بصوته العذب وأداء قوي أسهم في إيجاد حالة روحانية مميزة لرواد مسجد الإمام الحسين، ثم أعقبه أداء الشيخ وهدان آذان المغرب، الذي ارتفع بصوته الشجي في أرجاء المسجد، ليعلن نهاية صوم اليوم الأول من شهر رمضان المُعظم هذا العام.

وتواصلت الأجواء الإيمانية مع ابتهال آخر للشيخ وهدان قبل صلاة العشاء، تلاه آذان العشاء الذي أداه بنفس الحضور القوي والخشوع الذي يلامس القلوب، كما ألقى الشيخ أيمن منصور كلمة ما بعد أذان العشاء للمصلين في مسجد الإمام الحسين.

وأمَّ الشيخ عبدالناصر حرك المصلون في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين؛ حيث أخذ المصلون في رحلة روحانية مع تلاوته الهادئة والمؤثرة للقرآن الكريم، مما أضفى على المكان طابعاً من السكينة والخشوع.

ومن المُقرر، أن تبث شبكة تليفزيون الحياة، خاطرة إيمانية من أداء الدكتور أسامة فخري بعد صلاة التراويح، كما من المُقرر، أن تنقل شبكة تليفزيون الحياة صلاة الشفع والوتر من مسجد الإمام الحسين أيضًا، والتي من المُقرر أن يؤم الشيخ السيد محمد عبدالقادر فيها المصلون.

يأتي ذلك في ضوء حرص شبكة تليفزيون الحياة على التعاون مع وزارة الأوقاف، لنقل فعاليات الابتهالات والصلوات من مسجد الإمام الحسين، استمرارًا للتعاون المثمر والبناء بين الجانبين، والممتد منذ شهر رمضان الماضي.