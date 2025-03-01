مصطفى حسني خلال برنامج «نفوس»: إذا غابت النفس عن الله يسيطر عليه 3 قوى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 07:33 مساءً - قدم الداعية الإسلامى مصطفى حسنى، برنامجه "نفوس" فى الحلقة الأولى له خلال شهر رمضان على شاشة قناة on.

وقال مصطفى حسنى، فى مستهل حلقته: "نفوس ما بين حاضر وغائب، وفى كل واحد فينا نفسه فيها فطرة بتشده لربنا سبحانه وتعالى ولعمل الخير، وفى نفس الوقت فيها احتياجات ورغبات وغرائز ورغبة فى تحقيق المصالح".

وأكد مصطفى حسنى، أنه إذا كانت نفوسنا حاضرة مع الله تسمى النفوس العلوية، فهى تستمتع بمتع الدنيا لكن عندها القوة أن تقف عند الحد اللى ربنا رسمه لينا وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، فهو مستمتع لكنه فى حضور كامل ودائم مع الله بألا يتخطى هذا الحد، وإذا تخطاه بسبب حضوره مع الله هيتوب، لأن نفسه الفطرة هى اللى سايقة حياته".

أما إذا غابت النفس عن الله يسيطر عليه 3 قوى، قسمهم ابن القيم، وهى إما القوة السبعية الغضبية فيها حب للسيطرة والإذلال والتحكم والكبر، أو القوة الحيوانية الشهوانية والرغبة فى الأكل والشرب والنوم وقضاء شهوات الجسد دون النظر لأى مسئولية يتحملها هذا الإنسان. تابع، أو القوة الشيطانية بالكيد والمكر والحسد والتدبير للإذاء، فالنفس الحاضرة نفس علوية متصلة بالله، والنفس الغائبة نفس أرضية مؤذية شهوانية.