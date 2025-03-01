وزير الصحة يتفقد مستشفى المقطم للتأمين الصحي ويحيل المتغيبين للتحقيق

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 05:28 مساءً - الدكتور خالد عبدالغفار يوجه بتوفير جميع نواقص الأدوية بصيدلية مستشفى المقطم وزيادة أعداد أطباء العظام بالعيادات

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مستشفى المقطم للتأمين الصحي، اليوم السبت، وذلك في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته التي تهدف إلى متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته في مستشفى المقطم، بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث لاحظ عدم وجود أطباء طوارئ، فوجه بتحويل كافة المتغيبين عن العمل للتحقيق.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير حرص أثناء جولته على الاستماع لآراء ومقترحات وشكاوى المواطنين، للوقوف على مدى رضاهم على الخدمة المقدمة لهم، موجهًا بإنشاء وحدة خاصة بشكاوى المواطنين، للوقوف على التحديات وحلها.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد غرفة الأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى تفقد العيادات الشاملة بالمستشفى، كما تفقد مخزن الصيدلية، موجهًا بتحويل الصيادلة المقصرين للتحقيق، كما لاحظ زيادة كبيرة في أعداد الصيادلة عن الاحتياج الفعلي للعمل، فوجه بإعادة توزيع القوى البشرية من الصيادلة، وفقًا لحاجة العمل.

وقال «عبدالغفار» إن نائب رئيس مجلس الوزراء، وجه الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بمراجعة قائمة الأدوية وتوفير كافة النواقص من المستحضرات الدوائية، وزيادة القوى البشرية في عيادة العظام.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد عيادة ضعف عضلة القلب، ووجه بزيادة عدد أيام عمل العيادة، وزيادة القوى البشرية، مع التشديد على ضرورة التزام الأطقم الطبية بالزي داخل العيادة.