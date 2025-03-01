السفير المصرى فى اليونان يجتمع مع عدد من أعضاء الجالية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 04:31 مساءً - تلبية لدعوة اتحاد الجالية المصرية، التقى السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، بعدد من أبناء الجالية المصرية.

وقد تناول اللقاء مناقشة العديد من الأمور ذات الصلة بالتطورات السياسية الراهنة دوليا واقليميا، ودور مصر لإستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة والجهود التي تبذلها لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

كما تناول السفير عمر عامر بالتفصيل خطة التطوير الشاملة التي تواصل السفارة تنفيذها لتحسين كفاءة وعمل منظومة الخدمات القنصلية والتي تهدف بالأساس التسهيل على المواطنين المصريين لإنهاء الخدمات القنصلية الخاصة بهم واختصار الوقت لإتمام هذه المعاملات، مؤكدا أن خطة التطوير هى عملية مستمرة لمعالجة كافة المشاغل والاحتياجات لدى أبناء الحالية، وأنها تستند على الإستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة للتسهيل على المواطنين للتعرف مسبقاً على الأوراق والمستندات المطلوبة لإنهاء المعاملات وأيضاً التواصل الإلكتروني بشكل ميسر، داعيا أبناء الجالية للتجاوب و الـتفاعل مع الخدمات الإلكترونية التى تقدمها السفارة تباعا بحيث يكون المواطنين قادرين على متابعة موقف الطلب الخاص بهم بسهولة ويسر.

كما قام السفير عمر عامر بالرد على كافة الاستفسارات التي طرحها أبناء الجالية بما في ذلك أسعار الخدمات القنصلية وتأخر صدور بعض جوازات السفر والاستفسارات الخاصة بعدم القدرة على التواصل تليفونياً بالقسم القنصلى والمعاملات الخاصة بإنهاء الموقف التجنيدي وأوضاع أبناء الجالية، مؤكدا أنه يتابع كافة هذه الأمور يوميا لحلها تباعاً.

وقد تناول السفير أيضاً تواصله الدائم مع المسئولين اليونانيين لإثارة شواغل الجالية المصرية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية العمالة الموسمية، وتجديد وإصدار الإقامات وصرف المعاشات الاجتماعية موضحا ما تم انجازه بالفعل في كافة هذه المجالات.

كما أكد على أهمية تعزيز الروابط مع أبناء الجيل الثاني من شباب الجالية المصرية واستمرار التواصل معهم، ودعوتهم لزيارة مقر السفارة للتعرف على ما شهدته السفارة من تطور خلال الفترة الماضية، وهو ما كان محل ترحيب واسع من أبناء الجالية.

في ختام اللقاء، أعرب السفير عمر عامر، عن شكره وتقديره لرئيس اتحاد الجالية المصرية لترتيب هذا اللقاء، متطلعاً إلى المزيد من اللقاءات مع كافة أبناء الجالية مستقبلاً.

وتنتهز السفارة هذه المناسبة لتعرب عن تقديرها وامتنانها لأبناء الجالية المصرية فى اليونان، والحرص على التواصل الدائم معهم.