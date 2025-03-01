وكالة الفضاء المصرية تشارك في المنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 03:32 مساءً - شارك الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في النسخة الثانية من المنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية، الذي عُقد خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير في العاصمة الأردنية عمّان.

نُظِّم المنتدى بالتعاون بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، وجامعة الدول العربية، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا.

ويُعد المنتدى منصة إقليمية رئيسية لمتابعة ومراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ومنتدى حوكمة الإنترنت، وخطة التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى خريطة طريق الأمم المتحدة للتعاون الرقمي. ويهدف إلى دعم صناع القرار وأصحاب المصلحة في تحسين السياسات الرقمية وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.

وشارك الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في ندوة بعنوان "دور قطاع الفضاء عالميًا وإقليميًا في سياق تحقيق أهداف الأجندة الرقمية العربية 2022-2032"، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور إدريس حداني، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، والمهندس محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين، والدكتور سعود الشعيلي، رئيس برنامج الفضاء بوزارة الاتصالات بسلطنة عمان.

واستعرض الدكتور شريف صدقي خلال الندوة الإمكانات الفضائية لمصر، وأبرزها مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، الذي يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة، والذي أُنشئ بالشراكة مع الصين، بالإضافة إلى المهمات الفضائية المصرية الأخيرة، مثل القمر الصناعي "مصر سات 2" و"نكس سات 1"، والدور الذي تلعبه وكالة الفضاء المصرية في تحليل البيانات الفضائية وتعزيز الاستفادة منها على المستوى الإقليمي.

كما تطرق إلى فرص الاستثمار داخل المدينة الفضائية المصرية، والتي توفر بيئة متكاملة لجذب الشركات المتخصصة في تصنيع مكونات الأقمار الصناعية، من خلال ما تمتلكه من إمكانيات متطورة مثل معامل التصميم المتزامن، ومعمل محاكاة القمر في المدار، والمعامل المتخصصة في الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية.

وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية على الدور الريادي لمصر في قطاع الفضاء على المستوى الإقليمي، والذي تُوج باستضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية داخل المدينة الفضائية المصرية، إلى جانب البرامج التدريبية التي تُنظمها مصر للدول الأفريقية بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة.

واختتم المنتدى بتوصيات لتعزيز التعاون العربي في المجال الرقمي، ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.