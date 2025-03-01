رئيس وزراء فلسطين: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة جاهزة وقابلة للتنفيذ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 03:31 مساءً - قال رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، إن تحضيرات مؤتمر القمة العربية الطارئة بشأن تطورات الأوضاع في فلسطيني والمقرر عقدها في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل "تسير على خير".

وأضاف "مصطفى"، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، أن لجنة الإسناد المجتمعي ستساعد الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة لمدة 6 أشهر.

وتوجه رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني بالشكر للرئيس المصري والمسؤولين عن إعداد خطة إعادة إعمار غزة، مثمنًا جهود الرئيس المصري في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وجهود إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك الجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة المصرية.

وشدد "مصطفى" على أن الخطة المشتركة مع مصر لإعادة إعمار غزة تضمن عدم ترحيل السكان في غزة، وهي جاهزة وقابلة للتنفيذ، لافتًا إلى أن ما يجري في شمال الضفة الغربية المحتلة لا يقل خطورة عما يجري في غزة.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على ضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

وأجرى رئيس الوزراء الفلسطيني زيارة إلى القاهرة اليوم، التقى خلالها نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية، بحث خلالها أعمال القمة العربية الطارئة المقرر 4 مارس الجاري، وخطط إعادة الإعمار في قطاع غزة، والجهود المصرية الهادفة لتثبيت وقف إطلاق النار.