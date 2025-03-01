ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 02:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأحوال المدنية - الأمن العام) تنسيقاً ومديرية أمن الإسكندرية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية وترويجها على المواطنين للإستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ،وبحوزتهما (عدد من الأكلاشيهات والأختام المزورة-مستندات معدة للتزوير– الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – عدد من أصول وصور ضوئية من مصدرات رسمية).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.