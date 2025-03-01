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كشف ملابسات تتبع قائد سيارة لآخر ومحاولة إيقافه لاصطدامه بأحد الأشخاص بالقليوبية

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كشف ملابسات تتبع قائد سيارة لآخر ومحاولة إيقافه لاصطدامه بأحد الأشخاص بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 12:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله تتبع قائد سيارة لآخر ومحاولة إيقافه لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة ثان العبور بالقليوبية.

 

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة "بدون لوحات معدنية" وقائدها "مرتكب واقعة الإصطدام بالدراجة النارية" (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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