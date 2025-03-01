اللجنة الاقتصادية بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري بمقر المجلس لمناقشة خطة عملها...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 12:34 مساءً - عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة المهندس عمرو سليمان عضو المجلس ومقرر اللجنة، وبحضور المستشارة الدكتورة ماريان قلدس عضوة المجلس والمقررة المناوبة للجنة وعدداً من عضوات وأعضاء اللجنة ، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة.

حيث استعرض المهندس عمرو سليمان مشروع تحويشة وأنشطته ، وأكد على أهميته في تمكين المرأة الريفية اجتماعياً واقتصادياً، وذلك لإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، مؤكداً على أن اللجنة تسعى للتوسع بالمشروع ليصل إلى ٢٧ محافظة علي مستوي الجمهورية بدلاً من ١٤ محافظة، ومن المنتظر أن يتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة القادمة.

كما تضمن الاجتماع التعريف بمشروعات الاقتصاد الاخضر وأهميتها، ورفع وعي الشابات حديثات التخرج بأفضل طرق التمويل والاستثمار لتشجيعهن لبدء مشاريعهن بالطريقة الصحيحة وكذلك التواصل مع حاضنات الأعمال والمناطق الصناعية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.