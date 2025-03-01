كيف تتعود على عدم شرب القهوة خلال نهار رمضان؟

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 11:27 صباحاً - يعتاد الكثيرون على شرب فنجان القهوة خاصة في الصباح الباكر ومع دخول شهر رمضان المبارك يشعر البعض بأعراض انسحاب الكافيين من الجسم مثل: الصداع والتعب وتقلب المزاج، في هذا التقرير نتعرف على كيفية التغلب على أعراض انسحاب الكافيين في شهر رمضان، خاصة في الأيام الأولى للصيام حتى يتم تكيف الجسم واعتياده على الصيام وقلة شرب القهوة، بحسب موقع addiction help.

استغل رمضانك.. ازاى تتعود على رمضان من غير قهوة؟

-قلل من تناول الكافيين تدريجياً، حيث يمكن أن يسبب الإقلاع عن الكافيين تماما تغيرات جذرية في كيمياء المخ ، والتي قد تؤثر على مزاج الشخص وقدرته المعرفية وصحته البدنية.

-الحصول على الكثير من النوم. الحصول على قسط كاف من النوم سيساعد في مكافحة التعب. يمكن أن يساعد الشعور بالراحة على تقليل اعتماد الجسم على الكافيين.

- قد يساعد تناول كوب قهوة قوية أثناء السحور في تجنب الصداع أثناء النهار.

- تجنب تناول القهوة أثناء أو بعد الإفطار أيضًا، لأن الإفراط في تناول الكافيين يؤدي إلى الجفاف ويزيد من العطش.

- اشرب مزيد من المياه والسوائل بعد الافطار وفى السحور لتعويض الجفاف وتجنب الشعور بالصداع فى الصيام.

التخلص التدريجي من الكافيين ببطء

إن الفطام التدريجي عن الكافيين هو أفضل طريقة لتجنب التعرض لأعراض الانسحاب يمكنك البدء بتتبع استهلاكك للكافيين من خلال أكواب القهوة أو التحقق من مليجرامات الكافيين في المشروبات والطعام والحلوى والمكملات الغذائية ومسكنات الألم قبل أيام من بدء شهر رمضان.

اشرب الكثير من الماء

نظرًا لأن الكافيين يجعلك تتبول أكثر، فإنه يمكن أن يزيد من كمية السوائل التي تفقدها من جسمك.

عندما يكون لديك كمية قليلة جدًا من السوائل أو تدخل في الجفاف، يمكن أن ينكمش حجم دماغك ويبتعد عن جمجمتك، يمكن أن تؤدي هذه العملية بسهولة إلى الصداع، لذا فإن مراقبة ترطيبك أثناء عملية الانسحاب يمكن أن تساعد في تجنب الصداع الشديد أو الصداع النصفي.

احصل على قسط كافٍ من الراحة

يعتبر التعب والنعاس من أكثر أعراض الانسحاب من الكافيين شيوعاً، وفي حين أنه لا يوجد حل سريع لهذه الأعراض، يمكنك مساعدة نفسك على الشعور بإرهاق أقل من خلال التأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم.

النوم مهم لصحتنا وتعافينا، إن التأكد من حصولك على قسط كامل من الراحة ليلاً يمكن أن يساعد في تقليل التعب الناتج عن الانسحاب من الكافيين ويساعد أيضًا في تسريع تعافيك من الاعتماد على الكافيين.