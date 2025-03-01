وزير العمل يعلن عن فرص عمل فى إحدى الدول الخليجية براتب 49 ألف جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 11:27 صباحاً - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن توفير 24 فرصة عمل لكوادر مصرية في مجال التدريس، بحسب التخصصات المرفقة في الإعلان المرفق في هذا البيان، وذلك للعمل بإحدى الدول الخليجية، برواتب تعادل 49 ألف جنيه مصري كل شهر.

وقال إن التقديم على تلك الفرص من يوم غد الأحد، الموافق 2-3-2025، وحتى يوم الأربعاء الموافق 5-3-2025، وذلك بإرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي : [email protected] .. وأكد الوزير على أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزراة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل ،لتوفير فرص عمل للكوادر المصرية بالخارج.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن "الإدارة" سوف تستقبل رسائل المتقدمين في الموعد المحدد، والتواصل معهم لتحديد مواعيد الاختبارات، وأوضحت أن الشروط والمميزات مرفقة بالاعلان المرفق، وأن التخصصات المطلوبة في مجالات: اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم الإدارية، والتربية الإسلامية، والتاريخ، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والحاسوب، والاجتماعيات، والجيولوجيا.

وقالت إن السن لابد وأن يتراوح ما بين 28 إلى 45 سنة، والمؤهل العلمي، بكالوريوس أو ما يعادله، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات .