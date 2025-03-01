جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها في أكبر مجمع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 10:29 صباحاً - د.محمد سامى عبدالصادق: الانتهاء من 90% من الأعمال الخرسانية والإلكتروميكانيكال والانتهاء قريبا من تشطيبات الواجهات الخارجية والاماكن الداخلية وأعمال الدهانات وتركيب الرخام والدرج الداخلي.

رئيس الجامعة يستعرض مع الفريق الإستشاري والهندسي والتنفيذى خطوات الاستكمال لأعمال المشروع ويشدد على تسريع وتيرة الإنجاز للانتهاء وفق الجداول الزمنية المحددة خلال العام المقبل.

رئيس الجامعة: المجمع الطبي من أكبر المشروعات التى تنفذها الجامعة ويمثل استكمالا وامتدادا لمستشفيات طب الأطفال بقصر العيني لدعم جهود الدولة والمساهمة فى تطوير المنظومة الصحية لتقديم أرقى الخدمات الطبية بمستويات عالمية.

د.محمد سامى عبدالصادق: هدفنا توفير مرفق متكامل للرعاية الصحية للأطفال فى مصر والمنطقة العربية عبر أفضل كوادر الأطقم الطبية والجراحين والتمريض على أعلى مستوى من الكفاءة العلمية والمهنية

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها في أكبر مجمع طبي لعلاج الأطفال بجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف علي ماتم انجازه من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، والذي من المقرر الإنتهاء منه خلال عام ٢٠٢٦، وهو من المشروعات الكبري التى تقوم الجامعة بتنفيذها لدعم جهود الدولة فى تطوير المنظومة الصحية.

وعقد رئيس الجامعة، علي هامش الجولة التفقدية، اجتماعًا مع استشاريى ومهندسي المشروع، بحضور المهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة، وممثلي الإدارة الهندسية بالجامعة، وتضمن الاجتماع تقديم عرض توضيحي للموقف الحالي للمشروع، ومستجدات الأعمال الإنشائية التي تمت على أرض الواقع، والتي أوضحت الإنتهاء من الأعمال الخرسانية بنسبة ٩٠٪؜. وقرب انتهاء الأعمال الإلكتروميكانيال، وقطع شوط كبير من تشطيبات الواجهات الخارجية للمباني، وقرب الإنتهاء من التشطيبات الداخلية، وأعمال الدهانات، وتركيب الرخام والدرج الداخلي.

وشدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال الاجتماع، على ضرورة تسريع وتيرة العمل، ورفع معدلات الإنجاز والانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة وبأعلى جودة مطلوبة وفق أرقى المستويات العالمية، والتركيز على التشغيل المرحلي للمشروع وافتتاح العيادات الخارجية وتشغيلها بالتوازي مع استكمال الأعمال المتبقية من المشروع، لتوفير الخدمات العلاجية للأطفال المرضي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الأهمية الكُبري التي توليها جامعة القاهرة لإنشاء هذا المجمع الطبي، والذي يستهدف علاج الأطفال وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل مرفق للرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض على أعلى مستوى من الكفاءة العلمية والمهنية، ويمثل المشروع استكمالًا وامتدادًا لمستشفيات طب الأطفال بقصر العيني.

ويضم المشروع مجموعة كبيرة من التخصصات الطبية النادرة فى مجال طب الأطفال، ويُقام على مساحة 75 ألف متر مربع، بسعة 300 سرير إقامة ما بين أسرة تمريض وأسرة رعاية مركزة وحضانات، ويتكون المجمع من 6 مبان تضم المستشفى الرئيس، وفندق إقامة لأهالي المرضى، ومركز التدريب ومعهد التمريض، وسكن الأطباء، ومبنيين للخدمات، كما يضم المجمع 10 غرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، و5 وحدات تمريضية (إقامة) بإجمالي 140 سريرا، كمايضم 44 عيادة خارجية لتخصصات طب الأطفال، وعددا من أقسام الأشعة والمعامل، والطوارئ، والغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي، وصيدلية مركزية، وصيدلية إكلينيكية، ويضم المجمع قاعتي محاضرات كبرى و 8 قاعات تدريس، ويوفر المشروع مساحات خضراء، حيث يقام المجمع وفقًا لمبادئ العمارة الخضراء والذكية واستخدام زجاج عاكس لتقليل دخول الحرارة، و14 نظاما لإدارة المستشفى مع مراعاة توفير الطاقة.

جدير بالذكر، أنه تم وضع حجر الأساس للمجمع الطبي للأطفال بمدينة 6 أكتوبر في ديسمبر 2021 بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظ الجيزة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وبحضور مجلس جامعة القاهرة ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء هيئة التدريس والإعلاميين، وبدأت اعمال الإنشاء منذ عام 2022 بعد موافقة مجلس الجامعة على المشروع، والحصول على كافة التراخيص اللازمة تلبية للحاجة المجتمعية إلى زيادة الصروح الطبية.