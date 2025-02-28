السيدة انتصار السيسي تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 فبراير 2025 08:24 مساءً - وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أسأل الله أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يكون "شهر رحمة وسلام" على مصر والعالم أجمع.. رمضان كريم".





تدوينه السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها بالفيس بوك