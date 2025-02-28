أخبار مصرية

السيدة انتصار السيسي تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

0 نشر
0 تبليغ

  • السيدة انتصار السيسي تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1/2
  • السيدة انتصار السيسي تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 فبراير 2025 08:24 مساءً - وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 

 

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أسأل الله أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يكون "شهر رحمة وسلام" على مصر والعالم أجمع.. رمضان كريم".


تدوينه السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها بالفيس بوك

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا