أخبار مصرية

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بحلول شهر رمضان المبارك

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  • الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بحلول شهر رمضان المبارك 1/2
  • الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بحلول شهر رمضان المبارك 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 فبراير 2025 08:24 مساءً - تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة إلى الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

 

وكتب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"أبناء الشعب المصري العظيم، في هذه الأيام المباركة، يسرني أن أبعث إليكم بأخلص التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الرحمة والمغفرة والبركة، داعياً الله العلي العظيم أن يعيد علينا هذا الشهر الفضيل جميعًا بالخير واليمن والبركات، ويحقق لشعبنا الكريم السلام والرخاء". 

 

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أن غدا السبت الموافق الأول من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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