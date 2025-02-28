بالإنفوجراف ”التنمية المحلية فى أسبوع”

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 28 فبراير 2025 06:30 مساءً - بالإنفوجراف "التنمية المحلية × أسبوع"

نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية خلال 21 – 27 فبراير 2025)

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 125 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة ( 21 – 27 فبراير 2025).



*أبرز الأنشطة والمبادرات:*

*الجمعة 21 فبراير:*

نظمت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وهيئة تنشيط السياحة، جولة سياحية للكوادر الإفريقية المشاركة في النسخة الرابعة للدورة التدريبية حول "دور المحليات في إدارة الأزمات والطوارئ"، والتي شارك فيها 26 متدربا من 22 دولة أفريقية.

*السبت 22 فبراير:*

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن صدور قرار رسمي بشأن مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 1446هـ، وذلك استثناءً من المواعيد المعمول بها وفقًا لقرار اللجنة رقم 456 لسنة 2020.

تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وفي إطار برتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وجمعية رسالة الأعمال الخيرية، انطلقت القافلة التنموية الشاملة التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع جمعية رسالة بقرية بهبيت بالعياط بمحافظة الجيزة ، والتي تضمنت قافلة طبية متنوعة ، كما تم تنفيذ عدد من أسقف لمنازل عدد من المواطنين الأولي بالرعاية في القرية و توزيع الأجهزة الكهربائية للأسر الأكثر احتياجا وتوزيع عدد ٦٠٠٠ قطعة ملابس مجاناً .

*الأحد 23 فبراير:*

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جولة مفاجئة علي حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

واستقبلت وزيرة التنمية المحلية، السيد/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي ودعم السياسات والأستاذ / أحمد لبيب رئيس قطاع العمليات الميدانية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، عن تنظيم ورش عمل "انطلاقة" بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك خلال الأسبوع التدريبي الـ30 من الخطة التدريبية للمحليات ، في الفترة من 23 إلى 26 فبراير 2025، بمشاركة 104 من ممثلي الوزارة والمحافظات.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية ، نتائج الاجتماع الأول للجنة العلمية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والمشكلة برئاسة د. عصام الجوهري مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على المركز وذلك في إطار تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للارتقاء بمركز التنمية المحلية وتحديداً المحور الاستراتيجي للخطة.

*الاثنين 24 فبراير:*

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية لاجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية ( سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي ) على مستوى جميع المحافظات.

وشهدت وزيرة التنمية المحلية، احتفالية هيئة (فولبرايت مصر) بمناسبة مرور ٧٥ عاماً من القيادة النسائية والتأثير العالمي بحضور السيدة/ ماجى ناصيف الرئيس التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر والسفيرة / هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر ، والرئيسة الفخرية للجنة فولبرايت الثنائية في مصر .

*الثلاثاء 25 فبراير:*

شاركت وزارة التنمية المحلية، ممثلة في المهندس علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط والتنمية العمرانية، في المؤتمر العربي الثالث للأراضي والذي انعقد في مدينة الرباط بالمغرب تحت شعار "الأراضي في صلب التحديات الراهنة: الاستثمار والصمود والابتكار".

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء أشرف حسنى مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد رضا محمد مدير إدارة المساحة العسكرية وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة منظومات التصالح والتراخيص والمتغيرات المكانية .

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

*الأربعاء 26 فبراير:*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفداً من البنك الدولى ضم كل من السيدة / إلين أولافسن أخصائية أولى فى إشراك القطاع الخاص والسيدة / زيشان كريم أخصائي حضري أول بالبنك الدولى، وعدد من ممثلي البنك وذلك بحضور د.هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية ، عن انتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة من إجراء المقابلات الشخصية لـ1206 متقدماً لمسابقة الوزارة رقم 2 لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية ( سكرتير عام – سكرتير عام مساعد – رئيس مركز ومدينة وحي ) على مستوي جميع المحافظات .

وشاركت الدكتورة منال عوض في اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلى وزارة المالية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

*الخميس 27 فبراير:*

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جولة مفاجئة علي مجلسي مدينة الخصوص ومركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية لمتابعة مستوي تقديم الخدمات اليومية للمواطنين وعدد من الملفات الحيوية، وذلك بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة وفريق من القطاع .

كما هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وعدد من القيادات والمسؤولين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.