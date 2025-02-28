حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 28 فبراير 2025 06:30 مساءً - بيان صادر عن وزارة الطيران المدني:

حصاد وزاره الطيران المدني فى شهرين

✅️ ١ يناير ٢٠٢٥

⬅️جولة تفقدية لوزير الطيران المدني في مطار القاهرة الدولي وافتتاح استراحة " الميسان " لخدمة درجة رجال الأعمال وعملاء مصر للطيران بعد الإنتهاء من تجديدها وتطويرها وفقًا لاعلى المعايير العالمية.

✅️٢ يناير ٢٠٢٥

⬅️لقاء مشترك بين وزارتي الطيران المدنى و البيئة لبحث التعاون المشترك في ملف تغير المناخ والسياحة البيئية.

✅️١١ يناير ٢٠٢٥

⬅️وزير الطيران المدني يلتقي مسئولى شركة " “TAV Airports لعرض إمكانيات التعاون المشترك في مجال إدارة وتشغيل المطارات

✅️١٣ يناير ٢٠٢٤

⬅️وزير الطيران المدني يلتقى الرئيس التنفيذي للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية بمقر المنظمة بمدينة بروكسل.

✅️١٥ يناير ٢٠٢٥

⬅️وزير الطيران المدني يلتقي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا

✅️٢٠ يناير ٢٠٢٤

⬅️وزير الطيران المدني المصري يلتقي وفداً إماراتياً رفيع المستوى لمناقشة أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجال الطيران المدني

✅️٢١يناير ٢٠٢٥

⬅️وزير الطيران المدني يشارك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

✅️٢١يناير ٢٠٢٥

⬅️افتتاح ️وزير الطيران المدني لوحدة زرع النخاع الجديدة بمستشفى مصر للطيران ومتابعة أعمال التحديث والتوسع الجارية ببعض الوحدات العلاجية الهامة بالمستشفي.

✅️٢٢ يناير ٢٠٢٥

⬅️استقبال وزير الطيران المدني للمدير التنفيذى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط لبحث سبل التعاون المشترك

✅️٢٣ يناير ٢٠٢٤

⬅️لقاء وزير الطيران المدني بالمدير الإقليمي لشركة MedAire لدعم أوجه التعاون المشترك في مجالات دعم معلومات وأمن الطيران المدني.

✅️٢٦ يناير ٢٠٢٥

⬅️فى وسط أجواء فريدة ومتميزة ..احتفالات وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بعيد الطيران المدني المصري ال 95

✅️٢٧ يناير ٢٠٢٥

⬅️تزامنًا مع احتفالات عيد الطيران المدني المصري وعيد الشرطة وزارة الطيران المدني.. جولة لمجموعة من أبناء شهداء الشرطة والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لقضاء تجربة فريدة وممتعة داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

✅️٢٨ يناير ٢٠٢٥

⬅️لقاء وزير الطيران المدني بوزير النقل و المواصلات القطري لبحث آليات التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني

✅️٢ فبراير ٢٠٢٥

⬅️وزير الطيران المدني في زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن.

✅️٣فبراير ٢٠٢٥

⬅️ضمن فعاليات زيارة الوفد المصري للمملكة المتحدة..

وزير الطيران المدنى يشارك في أولى الجلسات الحوارية تحت عنوان تشكيل مستقبل الطيران المدني المصري

✅️٤ فيرابر ٢٠٢٥

⬅️اجتماعات هامة عقدها وزير الطيران المدني مع كبرى الشركات البريطانية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية للمطارات والاستدامة والصيانة والدعم الفنى، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب البريطانى .

✅️٥ فبراير ٢٠٢٥

⬅️وزير الطيران المدني يلتقي بكبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية الكبرى لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطيران المدني المصري.

✅️٥ فبراير ٢٠٢٥

⬅️وزير الطيران المدني يعقد سلسلة لقاءات هامة مع كبرى الشركات البريطانية المتخصصة في البنية التحتية والطاقة المتجددة والإستدامة وتكنولوجيا المعلومات لبحث مشروعات تطوير قطاع الطيران المدنى المصري .

✅️٧ فبراير ٢٠٢٥

⬅️وزير الطيران المدني يلتقى بمسئولي شركة إيرباص العالمية لبحث مستقبل صناعة النقل الجوي وتدعيم أوجه التعاون في مجالات التدريب والصيانة وتحديث الأسطول الجوي للطائرات .

✅️٧ فبراير ٢٠٢٥

⬅️وزير الطيران المدني والوفد المرافق له في جولة تفقدية بمطار هيثرو الدولي لتعزيز التعاون الدولي وتحديث منظومة النقل الجوي.

⬅️وزير الطيران المدني يختتم زيارته الرسمية بلندن بلقاء رفيع المستوى مع الوزير المفوض البريطاني لشئون الطيران.

✅️٩ فبراير ٢٠٢٥

⬅️وزير الطيران المدني يوجّه بتقديم كافة التسهيلات لاستقبال جثمان الأمير الراحل كريم الحسيني آغاخان الرابع والوفود المرافقة بمطار أسوان الدولي على متن طائرات خاصة قادمة من لشبونة.

✅️١٠ فبراير ٢٠٢٥

⬅️وزير الطيران المدنى يشارك فى فعاليات «ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025» التى عقدت بمدينة أبوظبي.

⬅️وزير الطيران المدني يلتقي مع وزير الاقتصاد و رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدبي على هامش فعاليات "ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025" بمدينة أبو ظبى.

✅️١٠ فبراير ٢٠٢٥

⬅️على هامش مشاركته فى فعاليات ندوة الإيكاو العالمية لدعم التنفيذ (GISS 2025 )

✅️١٠ فبراير ٢٠٢٥

⬅️وزير الطيران المدني يلتقي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي

✅️١٣ فبراير ٢٠٢٥

⬅️وزير الطيران المدني يلتقي بوفد من مستشفى (King's College Hospital ) ورئيس الغرفة التجارية المصرية البريطانية (EBCC) وممثلي السفارة البريطانية بالقاهرة.

✅️١٤فبراير ٢٠٢٥

⬅️على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 "بدبي".. مشاركة وزير الطيران المدني في جلسة حوارية تحت عنوان "مواجهة التحديات وتعزيز الاستدامة الاجتماعية للطيران المدني"

✅️١٤فبراير ٢٠٢٥

⬅️مع ختام فعاليات ندوة الإيكاو للطيران المستدام بأبوظبي ️لقاءات ثنائية عقدها وزير الطيران المدني لتعزيز التعاون الدولي فى مجال صناعة النقل الجوي

✅️١٥فبراير ٢٠٢٥

⬅️️جولة تفقدية لوزير الطيران المدني لمطار الأقصر الدولي لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للركاب ولضيوف مصر القادمين إليها .. تزامنًا مع احتفالية النادي الأهلي بكأس العالم للأندية في مدينة الأقصر.

✅️١٩ فبراير ٢٠٢٥

⬅️وزير الطيران المدني يشهد احتفالية تخرج الدفعة 86 من طلاب كلية المراقبة الجوية.

✅️٢٣ فبراير ٢٠٢٥

⬅️وزير الطيران المدني يبحث مع السفير الياباني أوجه التعاون المشترك وسبل تنشيط الحركة الجوية بين البلدين ودعم الفرص الإستثمارية بقطاع الطيران المدني.

✅️٢٣ فبراير ٢٠٢٥

⬅️لقاء وزير الطيران المدني سفير الأرجنتين بالقاهرة لبحث التعاون المشترك في مجال النقل الجوي

✅️٢٤ فبراير ٢٠٢٥

⬅️اجتماع وزير الطيران المدني مع كبري الشركات العالمية المتخصصة فى مجال مشروعات تطوير البنية التحتية وإدارة وتشغيل المطارات لبحث أوجه التعاون المشترك فى هذا المجال .

✅️٢٥ فبراير ٢٠٢٥

⏪️وزارة الطيران المدني تنظم جولة تفقدية لمحرري شئون الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي لعرض أحدث أعمال التطوير .

✅️٢٦ فبراير ٢٠٢٥

⏪️وزير الطيران المدني يلتقي السفير الكازاخستانى لدعم علاقات التعاون الثنائية، ودارسة إمكانية زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين

✅️٢٦ فبراير ٢٠٢٦

▶️وزير الطيران المدني يفتتح مكتب و مركز العمليات المتكامل الجديد لشركة "إيركايرو" بمبنى الركاب رقم (1) بمطار القاهرة الدولي