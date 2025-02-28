ثبوت رؤية هلال شهر رمضان فى السعودية والسبت أول أيام الشهر الكريم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 فبراير 2025 05:30 مساءً - ثبتت رؤية هلال شهر رمضان في مرصدى تمير وسدير بالمملكة العربية السعودية، وفق بيان الجديوان الملكى السعودى، ويصبح غد السبت 1 مارس هو أول أيام الشهر الكريم.

وكانت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان مساء الجمعة.

وحثت المحكمة العليا، من يرى هلال شهر رمضان بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وأضافت المحكمة العليا : نرجو ممن يراه بالعين المجردة ، أو بوساطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وأعوبت المحكمة العليا عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.