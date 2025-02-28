هوسكورد: محمد صلاح يزين التشكيلة المثالية للجولة 27 في الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 فبراير 2025 05:30 مساءً - تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول في التشكيلة المثالية للجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حسبما ذكر موقع "هوسكورد" العالمي.

وصنع محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول على نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعتهما بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة "البريميرليج".

ونجح ليفربول الذي يسعى لحصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخه في توسيع الفارق مع أرسنال أقرب منافسيه إلى 13 نقطة، علماً بأن أرسنال الذي سقط في فخ التعادل السلبي ضد نوتنجهام فورست لديه مباراة أقل.

وعلى الرغم من غياب محمد صلاح عن التسجيل للمرة الأولى بعد 8 مباريات متتالية إلا أنه تمكن من صناعة هدف ليفربول الثاني عندما مرر الكرة إلى زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، الذي أطلق تسديدة مقوسة عانقت الشباك.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الـ 27 كالتالي..

التشكيلة المثالية للدوري الانجليزي

محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول



وكالعادة واصل محمد صلاح هوايته المفضلة في تحقيق الأرقام القياسية، بعدما رفع رصيده من التمريرات الحاسمة إلى 17 ليصبح ثالث أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتقاسم الفرنسي تييري هنري نجم أرسنال السابق صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 20 تمريرة حاسمة في موسم 2002-2003، مع كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي في موسم 2019 – 2020.

وبات محمد صلاح في حاجة إلى صناعة 4 أهداف أخرى فقط خلال المباريات الـ 10 المتبقية لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليصبح أكثر لاعب يصنع أهدافًا خلال موسم واحد في "البريميرليج" على مدار التاريخ.

وتمكن محمد صلاح من صناعة 89 هدفًا طوال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ناديا تشيلسي وليفربول ليتواجد في المركز العاشر بقائمة أفضل صناع الأهداف في تاريخ المسابقة.

وبات محمد صلاح يشكل عقدة لنادي نيوكاسل يونايتد بعدما حافظ "الفرعون المصري" على سجله الخالي من الهزائم خلال 17 مباراة خاضها أمام المنافس بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاز محمد صلاح في 13 مباراة وتعادل في 4 لقاءات بينما لم يتذوق مرارة الهزيمة ليصبح نيوكاسل يونايتد الفريق الوحيد الذي لم يتمكن من تحقيق الفوز على "الفرعون المصري" الذي سجل 10 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى.

وعلى الرغم من غياب محمد صلاح عن التهديف في مباراة نيوكاسل يونايتد، إلا أن النجم المصري واصل صدارته لسباق الهدافين برصيد 25 هدفا بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه إيرلينج هالاند صاحب الـ20 هدفًا.

ونجح محمد صلاح في معادلة أفضل أرقامه خلال موسم واحد من حيث عدد المساهمات التهديفية، حيث وصل عدد مساهماته هذا الموسم إلى 42 مساهمة بواقع 25 هدفاً و17 تمريرة حاسمة.

وفي موسمه الأول مع ليفربول (2017-2018)، وصل عدد مساهمات محمد صلاح أيضاً إلى 42، بواقع 32 هدفًا و10 تمريرات حاسمة، ليبتعد بفارق 5 مساهمات فقط عن الرقم القياسي لعدد المساهمات في الأهداف من قبل لاعب واحد في الدوري الإنجليزي والذي يحمله كل من ألان شيرر وأندي كول برصيد 47 مساهمة.

ويفصل محمد صلاح 3 تمريرات حاسمة، ليصبح أكثر لاعب قام بتقديم تمريرات حاسمة في موسم واحد "بالبريميرليج"، معادلا الفرنسي تيري هنري، الذي تمكن من صناعة 20 هدف في موسم 2022-2003 بالدوري الإنجليزي.