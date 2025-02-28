القاهرة الإخبارية: معبر رفح يستقبل 25 مصابا وجريحا أكثر من 35 مرافقا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 فبراير 2025 05:30 مساءً - قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت منفذ كرم أبو سالم بشكل كامل أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من العراقيل التي تفرضها قوات الاحتلال، والتي تستهدف تعطيل وصول المساعدات الأساسية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تزيد من معاناة المواطنين في غزة الذي يعاني من آثار الدمار الهائل الذي خلفه الاحتلال على القطاع، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا وتدمير البنية التحتية بشكل كبير.

وأضاف «إبراهيم» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن القطاع يعاني بشدة من نقص في المواد الغذائية والطبية بسبب الحصار المستمر وإغلاق المعابر، وهو ما يزيد من الوضع الإنساني تعقيدًا، مشيرًا إلى أن منفذ رفح البري من الجهة المصرية استقبل العديد من المصابين والجرحى من سكان غزة الذين تمكنوا من عبور الحدود في إطار الجهود المصرية المستمرة لتقديم الدعم الإنساني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأوضح إبراهيم أن نحو 25 مصابًا وجريحًا وصلوا الأراضي المصرية عبر منفذ رفح، وكانت عربات الإسعاف المصرية في انتظارهم لنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إلى جانب وصول أكثر من 35 مرافقًا مع المصابين لتقديم الدعم والرعاية للمحتاجين، لافتًا إلى أن الجهود تأتي في إطار المساعدات المصرية المستمرة التي تهدف إلى تقديم العون في ظل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع نتيجة الحصار المستمر والعدوان الإسرائيلى.