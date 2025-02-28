عقب صلاة المغرب اليوم.. دار الافتاء تستطع رؤية هلال رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 فبراير 2025 03:32 مساءً - تستطلع اليوم دار الافتاء رؤية هلال شهر رمضان المعظم 2025 ، خلال احتفاليه كبرى بقاعة مؤتمرات الأزهر بحضور كبار العلماء اليوم عقب صلاة المغرب

وأكدت دار الافتاء المصرية، أنها الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان نتيجة رؤية هلال شهر رمضان، وترجو عدم الالتفات إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها.

وقالت دار الإفتاء في بيان، إن دار الإفتاء المصرية هي المصدر الوحيد لإعلان رؤية هلال شهر رمضان، وكل عام ومصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بخير.



موعد استطلاع رؤية شهر رمضان

وأوضحت دار الإفتاء، أن موعد استطلاع رؤية هلال شهر رمضان، سيكون عقب غروب شمس اليوم الجمعة، 28 فبراير 2025-29 شعبان 1446 هجرية.