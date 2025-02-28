«مع نور الدين» بودكاست للدكتور علي جمعة على قناة الناس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 فبراير 2025 03:32 مساءً - أعلنت قناة الناس، عن إطلاق بودكاست "مع نور الدين" للدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي الأسبق للديار المصرية، ويحاوره فيه تلميذه الشيخ يوسف سفاني أحد الباحثين في مرحلة الدكتواره بالأزهر الشريف.





ويأتي بودكاست "مع نور الدين" ضمن جهود قناة الناس الرامية إلى تقديم محتوى ديني وفكري منهجي يستهدف عموم الناس وبالأخص الجيل القادم.

يُعرض البودكاست ثلاث مرات أسبوعيًا، مما يجعله نافذة مركزة تتناول القضايا الإسلامية الكبرى.

البرنامج عبارة عن سلسلة حلقات منهجية تتناول القضايا الإسلامية الكبرى من عقيدة وشريعة وأخلاق، ومن خلال نقاط فكرية تربط بين الفكر والواقع، مستهدفةً عموم الناس وبالأخص الجيل القادم.

يهدف البرنامج إلى بناء الشخصية الإسلامية الواعية من خلال تناول قضايا الفكر والعقيدة، وتعريف المسلم بمناهج التفكير وآدابه، وعلاقته بالوحي والتراث، وصولًا إلى فهم الواقع وتحقيق الكمال الإنساني.

يركّز البرنامج على الاشتباك الفكري مع القضايا المعاصرة، وتوضيح أهم المفاهيم والشبهات التي تواجه الإنسان، وتعزيز الوعي بأهمية الفهم الصحيح للقضايا المختلفة. كما يسعى إلى ترسيخ العلاقة بين الإنسان وخالقه، والقدرة على مواكبة المتغيرات المعاصرة في إطار من الفهم المنهجي المتكامل.

يُقدم البرنامج بطريقة تجمع بين العمق الفكري وسهولة العرض، ليصل إلى جمهور واسع داخل وخارج العالم الإسلامي، مما يعزز دوره في صناعة الوعي الديني والفكري. بهذا الإطلاق، تؤكد قناة الناس حرصها على تجديد التجربة الإعلامية الدينية وتقديم محتوى علمي مبسط يُمكّن المستمع من التفاعل مع القضايا المعاصرة بروح متجددة وواعية.