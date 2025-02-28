اليوم عرض مسلسل الشرنقة الحلقة 2 على Watch it

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 فبراير 2025 03:32 مساءً - يعرض مسلسل الشرنقة الحلقة 2 على منصة Watch it الرقمية أحدث إنتاجاتها الأصلية، ضمن مسلسلات رمضان 2025، اليوم الجمعة فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة، والذى يعرض على منصة watch it، ظهور المحاسب حازم النشار ويلعب دوره الفنان أحمد داود، وهو محاسب يعمل فى مكتب محسن مرجان للحسابات، لصاحبه محسن مرجان ويلعب دوره الفنان صبرى فوزا.

تبدأ أحداث المسلسل بقيام أحمد داود بالذهاب إلى سليمان النحاس ويلعب دوره صدقى صخر، لحل مشكلة لديه مع مصلحة الضرائب، حيث ينبهر أحمد داود، بعالم سليمان النحاس ويحلم بالثراء والوصول لما وصل له سليمان.

ويدخل حازم بعدها فى متاهات كثيرة بعد رؤيته لمنزل سليمان النحاس، ويتخيل نفسه شخصا آخر غنيا لديه بيزنس كبير فى العقارات وخاصة بسبب معاناته من الديون، وتنتهى الحلقة بتعرض حازم لخطر تهديده بالقتل بعد الحديث مع مديره محسن "صبرى فواز".

قصة مسلسل الشرنقة

يسلط مسلسل الشرنقة الضوء على قضايا التهرب الضريبي وغسيل الأموال في تجارة السلاح والمخدرات، من خلال حازم المحاسب في إحدى الشركات ويكتشف العديد من الأمور التي تقلب حياته تماماً.

مسلسل الشرنقة يعرض حصرياً على watch it، ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

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